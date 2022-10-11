شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة مداهمة "الداخلية" لأوكار الكيف فى القاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لضبط العناصر الاجرامية الضالعة فى الإتجار وترويج المواد المخدرة وتمكنت من ضبط عدد من القضايا بعدد من المحافظات.

وفى سياق متصل واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1602) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (62 طن "دقيق أبيض – زيت طعام – سكر حر – زيوت سيارات" – 2400 لتر "زيت طعام").

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط (462) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (46,050 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت طعام –أعلاف" – 100 قطعة "مصباح ليد" – 5709 عبوة سجائر)، و(720) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 72 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 80 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 34 قضية توقف عن الإنتاج – 518 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (102٫650 طن دقيق بلدى مدعم – 13200 رغيف)، وضبط (29) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2٫500 طن "سكر – أسمدة مُدعمة" – 24700 لتر مواد بترولية – 10625 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات بلغت (215٫700 طن – 5709 عبوة سجائر – 1320 رغيف بلدى مدعم – 10625 إسطوانة بوتاجاز – 24700 لتر مواد بترولية – 2400 لتر زيت طعام – 100 قطعة مصباح ليد).. كان أبرزها × ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة القليوبية، لتصرفه فى كمية قدرها (49,15 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.