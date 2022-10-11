شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة اللبنانية" تسجل 4 إصابات جديدة بالكوليرا.. والإجمالي يصل 18 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 حالات إصابة جديدة بمرض الكوليرا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المُسجلة في البلاد إلى 18 حالة منذ ظهور المرض في البلاد في 5 أكتوبر الجاري.

وذكرت الوزارة، في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، فإنه لم يتم حتى الآن تسجل أي وفيات بسبب الكوليرا، فيما اتسعت رقعة الإصابات لتشمل مناطق متفرقة بعكار شمالي لبنان حيث ظهرت في عرسال 4 حالات، وحلبا حالة والحويش حالة، وببنين حالة، والريحانية 11 حالة.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمواجهة تفشي وباء الكوليرا قد عقدت اجتماعها اليوم برئاسة نجيب ميقاتي وبحضور عدد من الوزراء واتخذت قرارات لضمان نظافة المياه والصرف الصحي باعتبار أن مصادرهما الملوثة من أهم المسببات في انتشار المرض.