شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى نقطة فاصلة فى طريق البناء والإصلاح.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الحوار الوطنى نقطة فاصلة فى طريق البناء والإصلاح.. الأحزاب السياسية بدأت فى طرح رؤيتها للمحاور المختلفة.. سياسيون: الجهود المبذولة تعكس الحرص على إنجاحه والوصول لأجندة منضبطة وصناعة.. مستقبل أفضل للأحزاب السياسية.. وقوانين الأحزاب والمحليات والحبس الاحتياطى أولوية.





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