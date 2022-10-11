حبس عاطل ينقب عن الآثار داخل منزل بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة المرج، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار، داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة - الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب).

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.