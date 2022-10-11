"بناكل عيش".. كواليس فيديو إلحاح بائع على سائح لتصويره واستقلال جمل بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو حظي بتداول واسع عبر "يوتيوب" يرصد إلحاح أحد العاملين بمنطقة الأهرام الأثرية على سائح لتصويره واستقلال جمل مقابل مبلغ مادي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بالجيزة.

تحريات الرائد محمد إدريس رئيس قسم المساعدات الفنية، بينت أن مرتكب الواقعة يعمل وفق تصريح ويقيم بمنطقة الهرم وأمكن ضبطه بالتنسيق مع وحدة مباحث الهرم.

أمام رئيس مباحث المنطقة الأثرية، أقر بارتكاب الواقعة وأنها تعود إلى شهرين مبررا "بناكل عيش يا باشا" وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإلغاء التصريح الصادر له.