وزير الصحة ونظيره السعودي يتفقدان مدينة الدواء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية في كافة مجالات الصحة العامة، وعلى رأسها صناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية.

جاء ذلك خلال جولة أجراها الدكتور خالد عبد الغفار، يصاحبه وزير صحة المملكة العربية السعودية فهد بن عبدالرحمن، في مدينة الدواء المصرية "Gypto Pharma"، اليوم الثلاثاء، على هامش استقبال مصر فعاليات اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، بأن الوزيرين استمعا في بداية الجولة لشرح مفصل حول إنجازات مدينة الدواء، التي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء بما يتواكب مع التكنولوجيا العالمية، ويسهم في تحقيق المسؤولية المجتمعية في تحقيق الأمن الدوائي للشعوب.

وأوضح عبدالغفار أن الشرح تناول مراحل تنفيذ مشروع مدينة الدواء المصرية، واستراتيجية العمل، لافتًا إلى أن توطين صناعة الدواء في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي يعد من أهم أهداف القيادة السياسية، لضمان تمكين المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال بكفاءة عالمية.

ولفت إلى تفقد الوزيرين مصنع الأدوية الرئيسي بمدينة الدواء، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن المصنع وكافة مراحل العمل داخله، مضيفًا أن وزير الصحة أكد تطبيق نظام حوكمة إلكتروني ونظام جودة عالمي، فضلاً عن الاستعانة بكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى.

وتابع المتحدث أن وزير الصحة عقد على هامش الجولة اجتماعًا مع نظيره السعودي لبحث سبل تعزيز وتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين الشقيقتين في شتى مجالات الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الجانبين استعرضا التجارب الصحية الناجحة في الدولتين، كما أبرز وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار النجاحات التي حققتها مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول نجاحات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، خاصةً مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، التي تستهدف خلق جيل صحي منذ الطفولة قادر على التعايش مع المجتمع، فضلاً عن تجارب مصر في تطبيق منظومة الرائدات الريفيات، وذلك لتبادل الخبرات بين الدولتين في الاهتمامات المشتركة، لتحقيق أقصى استفادة للمنتفعين من المواطنين.

وقال عبدالغفار إن الجانبين شددا على أهمية توفير كافة الخدمات الطبية والدوائية للمواطنين بفاعلية وكفاءة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتحقيق الأمن الصحي للشعوب، لافتين إلى أهمية عقد مجموعات عمل تضم كوادر من الدولتين لدراسة سبل تبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة المشتركة من التجارب الصحية الناجحة في الدولتين.

من جانبه، أشاد وزير صحة المملكة العربية السعودية فهد بن عبدالرحمن بالإنجاز الذي تم تحقيقه في مدينة الدواء المصرية "Gypto Pharma"، في وقت وجيز الذي يساهم في تحقيق الأمن الدوائي للمنطقة من خلال إنتاج العديد من المستحضرات الدوائية، مؤكدًا أهمية تكرار الزيارات المتبادلة بين قيادات الدولتين للوصول إلى برامج تعاون مشتركة تسهم في الارتقاء بالصحة العامة الشعوب.

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