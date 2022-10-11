شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى باليوم العالمى للفتاة: علينا أن نعمل دائما لدعمهن وتأهيلهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اليوم العالمى للفتاة، أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن كامل تقديرها واعتزازها بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع، مضيفة:"فهن يساهمن في بناء الوطن، حاضره ومستقبله، وعلينا جميعًا أن نعمل دائماً لدعمهن وتأهيلهن ليكن ذخرًا للوطن".



اليوم العالمى

جاء ذلك علي الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسى علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".