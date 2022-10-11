شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المراقبة الروسية تدرج شركة "ميتا" على قائمة الإرهابيين والمتطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت هيئة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية، شركة "ميتا" على قائمة الإرهابيين والمتطرفين فى روسيا.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "تقرر إدراج منصة "ميتا"، المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في البلاد".

يُذكر أن مكتب المدعي العام الروسي طلب في 11 مارس الماضي من محكمة بموسكو اعتبار شركة "ميتا" الأمريكية منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.

وسبق أن فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا"، التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "إن بلاده ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستجرام سمحا بدعوات للعنف ضد الروس، ومن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم في روسيا إذا تأكدت هذه الدعوات".

وفي مارس الماضي أيضا قررت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام حجب شبكة "فيسبوك" في روسيا بشكل كامل، ردا على حظر "ميتا" حسابات "سبوتنيك" وRT في أوروبا.