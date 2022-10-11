شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية مولودفا: نعانى أزمة كبيرة فى إمدادات الكهرباء والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن هناك اهتماما دوليا كبيرا بمؤتمر تغير المناخ COP27 والذى من المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة النطاق، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل سواء على مستوى الرؤساء أو رؤساء الحكومات، معربا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في إيجاد حل لأزمة تغير المناخ.

فيما أوضح وزير خارجية مولودفا، أن بلاده تتطلع للمشاركة في مؤتمر تغير المناخ، مؤكدا امتنان بلاده للدعوة المصرية للمشاركة في المؤتمر وتتطلع للمشاركة، مشيرا إلى أن بلاده تأثرت كثيرًا بسبب تغير المناخ.

وردا على سؤال الخليج 365 حول الأزمة التي تعاني منها مولودفا في قطاع الطاقة، أوضح الوزير نيكو بوبيسكو، أن بلاده تعاني من مشكلة في إمدادات الطاقة والغاز، مشيرا إلى أن قصف روسيا لمحطات الكهرباء في أوكرانيا كان له تداعيات سلبية على مولودفا التي كانت تستورد فائض الكهرباء من أوكرانيا التي توقفت عن توريد الكهرباء لمولدوفا.

ولفت إلى أن قصف محطات الكهرباء في اوكرانيا سيجعلها عاجزة عن الاستمرار في إمداد الكهرباء لمولدوفا، مشيرا إلى أن بلاده ربطت خطوطها مع شبكة الكهرباء الأوروبية ورغم تحسن الأمر لكن الموقف بات معقدًا، وقد تكون هناك توقفات وأزمات متلاحقة في الكهرباء.

وأوضح أن بلاده لديها خط غاز مع دولة رومانيا يسمح لها بالتزود من الغاز، مؤكدا أن بلاده تعتمد بالأساس على الغاز الروسي وتمتلك بنية تحتية في هذا القطاع، مؤكدا أن بلاده لديها مؤشرات لتأمين الإمدادات الخاصة لمولدوفا خلال الأشهر المقبلة لكنها ستكون مكلفة وبسعر أعلى.