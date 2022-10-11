شركة العاصمة الإدارية: طروحات جديدة للأراضي العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، بعدد من المطورين لبحث الآليات المشتركة للعمل سويا للخروج بالعاصمة الإدارية فى أفضل شكل، وحل جميع الإشكاليات التى تواجه المطورين داخل العاصمة الإدارية.

وبحسب بيان صحفي، أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، أن اللقاء ناقش عدد من الملفات التى تمس المطورين، وفي مقدمتها ملف التراخيص والمعوقات الخاصة بها والمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها الرخصة، موضحا أن المهندس خالد عباس، أبدى تعاونا كبيرا في تلك الإشكالية ووعد بإنشاء منظومة الكترونية لتلك الموضوع متضمنة كافة الجهات المختصة بالرخصة من جهاز المدينة المجمعة العشرية والحماية المدنية وكل الجهات المسؤولة عن الرخصة في مكان واحد داخل العاصمة للتيسير على المطورين ولا يتعدى استخراج الترخيص ٣ شهور.

كما تضمن اللقاء الحديث حول الجراجات وتعدد البدرومات الكثيرة جدا بالمنشأ الواحد نتيجة كود الجراجات ووعد سيادته بدراسة حل هذا الموضوع عن طريق إنشاء جراجات متعددة الطوابق ويؤجرها لاصحاب المولات والمطورين، حيث إن المطور يقوم بتنفيذ بدرومين علي الأكثر ويؤجر الباقي من شركة العاصمة في حالة رغبته في ذلك.​

وبالنسبة لمهلة التنفيذ والسداد، أكد أن رئيس شركة العاصمة الإدارية، أبدى تعاون فى تلك الإشكالية، وأكد أن شركة العاصمة الإدارية تتعاون مع المطورين الجادين في البناء والسداد، مع الاخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية ومعدل التضخم.

وحول طرح أراضى جديدة داخل العاصمة الإدارية، قال المهندس خالد عباس، أنه سيتم الإعلان عن طروحات جديدة للأراضي العام المقبل، بعد وضع منظومة جديدة تتضمن اشتراطات وآليات جديدة لفحص للجادين والمؤهلين لذلك.

وبما يتعلق بتنظيم معرض عقارى فى الخارج برعاية شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قال سيتم دراسة ذلك بما يليق باسم شركة العاصمة الإدارية باعتبارها أكبر مطور فى العالم