رئيس جامعة القاهرة يشهد فعاليات نموذج محاكاة الطلاب لمؤتمر المناخ COP 27

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، فعاليات نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ COP 27 بالتعاون مع وزارة البيئة وجامعة القاهرة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد القومي للتنمية المستدامة ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي الحوكمة والتنمية المستدامة، وممثل عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن بداية هذا النموذج تبدأ من نموذج محاكاة مكافحة الفساد الذي أقامته هيئة الرقابة الإدارية العام الماضي مع جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة البيئة بدأ منذ وقت مبكر ، واهتمام جامعة القاهرة بالمحور البيئي ضمن استراتيجيتها المتكاملة للتحول إلى جامعات الجيل الرابع، مؤكدًا أن المحور البيئي يعد أحد أهم أركان استراتيجية جامعة القاهرة 2021 - 2025 مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون دولية مع وزارة البيئة والبنك الدولي لعقد برامج دراسية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في مجال العلوم البيئية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى حرص جامعة القاهرة على تقديم العديد من نماذج المحاكاة، بهدف تخريج طالب دولي يتمتع بعناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل، حيث تُعد هذه النماذج نشاطًا مهمًا للطلاب ومشروعًا تدريبيًا على محاكاة نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت نموذج محاكاة للمؤتمر الدولي حول تغير المناخ بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة تم تقسيمهم لمجموعات وقامت كل مجموعة من الطلاب بتمثيل دولة من الدول المشاركة في المؤتمر وقامت بتجميع البيانات الخاصة بتغيرات المناخ في هذه الدولة وعرضها في نموذج المحاكاة، الذي سيتم عرضه خلال المؤتمر، وقد تم تدريب الطلاب الذين تم اختيارهم وتجهيزهم في بداية يوليو الماضي من خلال محاضرات وورش عمل على أيدي خبراء في المناخ والبيئة والحوكمة وريادة الأعمال والاقتصاد والنوع الاجتماعي والإعلام والاتصال الاستراتيجي.

وعلى هامش فعاليات نموذج المحاكاة تم تنظيم معرض لاستعراض أعمال فنية صممها الطلاب خلال رحلتهم في الاستعداد للنموذج تعكس رؤيتهم لمختلف قضايا المناخ ويتضمن المعرض أيضا استعراض الطلبة لبعض أفكار شركات ناشئة Startups أعدوها لكي تقدم حلولا مبتكرة لمشكلات المناخ وتساعد على مواجهتها.