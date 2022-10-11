شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يؤكد ضرورة تنظيم دخول وخروج الطلاب خلال اليوم الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس إدارة كرداسة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت زيارة وكيل الوزارة، زيارة مدارس أبو رواش الثانوية الصناعية المشتركة، والإيمان للتعليم الأساسي، وصفية زغلول الإعدادية المشتركة، والمعتمدية الابتدائية بنات، وصفية زغلول الابتدائية، وذلك بحضور الدكتورة نجوى عبدالمعطي مدير عام الإدارة.

في بداية الجولة، قدم وكيل الوزارة خالص التعازي والمواساة لأسرة المدرسة في وفاة الطالبة حبيبة هاني جمعة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الإيمان للتعليم الأساسي، وبناءً علي تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، تم إطلاق اسم الطالبة على قاعة التدريس تكريما لها، مقدما الشكر الجزيل لإدارة المدرسة والمعلمين لجهودهم في إسعاف الطالبة.

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة الإشراف اليومي داخل المدارس، ودورات المياه والفناء والفصول وفحص سجلات المعلمين، وتأكد من سلامة الوجبة المدرسية وصلاحيتها، كما تحاور مع الطلاب داخل الفصول واستمع لهم.

ونبه على مديري المدارس تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات، وذلك تفعيلًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، مؤكدا على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب خلال اليوم الدراسي.

وفي مدرسة أبورواش الصناعية، تفقد وكيل الوزارة المعامل والورش والمعدات ومدى صلاحيتها، كذلک توافر الخامات المستخدمة لتدريب طلاب المدرسة، كما تحاور مع الطلاب حول أهمية التعليم الفني في تقدم الشعوب وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل رفعة الوطن.