شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يعلن برنامج تدريبى لرفع الوعى بقضايا التطرف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الدور المجتمعى لمرصد الأزهر، أعلن المرصد عن تنظيم برنامج تدريبى لعدد من خريجى كليات جامعة الأزهر من تخصصات اللغات والترجمة وأقسام اللغات بكلية الدراسات الإنسانية والإعلام لحضور برنامج تدريبى لمدة ستة أسابيع لتعزيز المهارات القيادية والإدارية والميدانية.

ويتضمن البرنامج أيضا رفع الوعى لديهم بقضايا التطرف والإرهاب، من خلال التدريب العملى داخل وحدات مرصد الأزهر المحتلفة، على أن يحصل المتدرب عقب اجتياز البرنامج على شهادة تفيد خوضه لبرنامج تدريبى فى سياق مكافحة التطرف وتصحيح المفاهيم.

يمكن التسجيل عبر الرابط التالي:

الجدير بالذكر أن مرصد الأزهر يهدف إلى لمكافحة التطرف إلى ترسيخ تعاليم الدين الإسلامى الحنيف، وتعظيم رسالته القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والأخوة الإنسانية من خلال تقديم محتوى معتدل وهادف بمختلف اللغات، مؤكدًا على عالمية الأزهر الشريف، ومعززًا لمكانة مصر العالمية فى مجال مكافحة التطرف وبناء السلم المجتمعي.