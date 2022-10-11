شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 11 كيانا مخالفا يمارس أنشطة تعليمية بدون ترخيص فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت محافظة الجيزة 11 كيانا مخالفاً يمارس أنشطة تعليمية بدون ترخيص، وذلك فى إطار حرص المحافظة على مجابهة المراكز وسناتر الدروس الخصوصية والمنشآت التى تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة لما لها من أضرار على العملية التعليمية.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الكيانات المخالفة التى تم إصدار قرارات غلق بشأنها تقع بالإدارات التعليمية بأحياء العمرانية والهرم ومراكز ومدن أبو النمرس وكرداسة والشيخ زايد و6 اكتوبر، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية بقطع المرافق عن تلك الكيانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف حملات ضبط واتخاذ الإجراء القانونى حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية او مقرات تمارس انشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.

وضمت الكيانات التى أصدر محافظ الجيزة قراراً بغلقها "أكاديمية الصديق والفاروق" بطريق سقارة السياحى و"الحضانه المتميزة " بشارع ابن كثير بعد كوبرى ترسا ومراكز "نهضة مصر" بشارع الخضر بشبرامنت و"الفضيلة" بشارع جاد الرسول بالمريوطية و"الشمس" بشارع المجزر الآلي و"أصحاب اليمين" بشارع الفريق محمد على فهمى من شارع المجزر و" المصرية للبحوث" بشارع ناهيا بجوار مسجد ابو حجر خلف مدرسة الأورمان و "جرين هيفين" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى طريق زغلول و"اندلسية" الكائن بالحزام الأخضر بمدينة 6 اكتوبر و "ارتقي" بين شارع ترسا والثلاثينى الجديد بالمطبعة و"أمجاد" بشارع شريف طة من شارع عز الدين عمر بالهرم.