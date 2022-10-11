شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تؤكد أهمية التعاون مع اليابان لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، وممثلي عدد من الشركات اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، وتحقيق التنمية الصحية المستدامة للبلدين.

وناقش اللقاء، الخطط المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكات مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، واستمرار تبادل الخبرات لتحسين الخدمات الصحية والطبية، لتحقيق التعاون الأمثل في الرعاية الصحية بين البلدين، وكذلك استمرار تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر، وتطبيق أنشطة الجودة، للوصول إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تم إدراجها ضمن أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، والذي يعد من أهم جوانب تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتقديم خدمات ورعاية صحية ذات جودة عالية، وإرساء الخبرات اليابانية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما ناقش التعاون في مجالات التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي للخدمات والذكاء الإصطناعي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون مع الجانب الياباني لتبادل المعرفة والخبرات للدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ونقل النظم المحدثّة من الجانب الياباني لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى عمق العلاقات المصرية اليابانية، وتقديم الدعم المستمر، مما ساهم في إنشاء العديد من المشروعات التنموية بمصر، ومنها تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتناقل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، والتكنولوجيا الصحية، وميكنة الخدمات، والتعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الاستفادة من شركاء النجاح الدوليين في تعزيز تجربة التغطية الصحية الشاملة.

ومن جانبه، أشاد السفير أوكا هيروشي، بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، والإنجاز الذي حققته هيئة الرعاية الصحية في مجال التغطية الصحية الشاملة، كما أشاد بجودة ودقة التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل، ومستوى التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وتطبيق أنشطة الجودة والحوكمة الإكلينيكية، واحترافية هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية وبمعايير عالمية .

وأكد السفير أوكا هيروشي، استمرار دعم بلاده لنجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر، باعتبارهم أحد شركاء التنمية الدوليين لدعم نجاح أي تجربة، وتابع: ما رأيناه على أرض الواقع من نجاحات لمنظومة الرعاية الصحية الجديدة في مصر، يدفعنا لمزيد من الدعم والتعاون خاصة في مجالات التكنولوجيا الصحية والذكاء الإصطناعي.

وأبدى الدكتور أحمد السبكي، اعتزازه بهذه الإشادة التي تعكس الإنجازات التي تقوم بها مصر في مجال الرعاية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن الهيئة لديها العديد من الخبرات في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والتي يمكن نقلها لأيًا من الدول الأخرى، وكذا تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم الفني والتعاون مع الدول الأخرى، كما أكد السبكي التعاون الناجح بين مصر واليابان، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترات القادمة.

