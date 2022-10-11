بقصد الاتجار.. ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة "أجرة" قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول).

كما تمكـنت وحدة مباحث قسـم شرطة عين شمس من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.