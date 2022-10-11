الأمن العام: ضبط 172 سلاح و430 قضية مخدرات وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 172 قطعة سلاح ناري، و430 قضية مخدرات، وتنفيذ 79071 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 33 متهمًا هاربًا، وضبط 15 متهما في أعمال بلطجة، و222 دراجة نارية مخالفة، و20688 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.