ضبط 36 متهمًا في أسيوط بحوزتهم 25 سلاح ناري ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية؛ استهدفت دائرتي "مركز وقسم شرطة أبوتيج".

أسفرت جهودها عن ضبط 36 متهمًا، بحوزتهم 25 قطعة سلاح ناري عبارة عن (7 بنادق آلية – 10 بنادق خرطوش– 2 طبنجة - 6 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، كما ضُبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.