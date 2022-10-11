ضبط عاطل يُنقب عن الآثار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار، داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة - الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب).

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.