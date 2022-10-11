عاطلان يفتعلان مشاجرة لسرقة سائق توك توك بالإكراه في بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، سائق مركبة "توك توك") لقيامهم بسرقة (أحد الأشخاص) بالإكراه حال استقلاله مركبة "توك توك " بدائرة القسم لتوصيله لمحل سكنه، وحال توقفه حضر المتهمان وافتعلا مشاجرة مع المجني عليه وأحدثا إصابته باستخدام زجاجة، وكذا إصابة (قائد مركبة "التوك التوك") واستوليا على سلسلة فضة من المجنى عليه وفر قائد مركبة "التوك توك" وبحيازته هاتف المجنى عليه من مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة وأقر قائد مركبة "التوك توك" باستغلاله الواقعة، ولاذا بالفرار وبحوزته الهاتف بقصد الاستيلاء عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.