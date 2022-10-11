مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون يستقبل وفداً من أعضاء "الكونجرس" الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، وفداً من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"؛ لمطالعة منشآته ومرافقه والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم كما تفقدوا المستشفى وما به من عيادات ومدى الرعاية الطبية المتوفرة للنزلاء في كافة التخصصات.

كما حرص ممثلي الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية والملاعب الرياضية، والإطلاع على ما يتم تقديمه من برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

تُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية في منظومة السياسة العقابية الحديثة في مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.