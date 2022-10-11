شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سؤاله عن سيناتور "متوفاة".. 64% من الأمريكيين قلقون من صحة بايدن العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف استطلاع جديد للرأي ان ما يقرب من ثلثي الأمريكيين - بما في ذلك غالبية الديمقراطيين - يقولون الآن إنهم على الأقل "قلقون إلى حد ما" بشأن الصحة العقلية للرئيس بايدن.

أظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة نيويورك بوست أن 64% من الأمريكيين إما "قلقون للغاية" أو "قلقون إلى حد ما" بشأن الصحة العقلية للرئيس جو بايدن، ارتفاعًا من 59% في أوائل أغسطس.

والجدير بالذكر أن عدد الديمقراطيين القلقين من سقطات الرئيس العامة قفز 13 نقطة مئوية في شهرين ، من 39% قالوا إنهم قلقون "للغاية" أو "إلى حد ما" في أوائل أغسطس إلى 52% يقولون الشيء نفسه الآن.

كان الاستطلاع من بين أول الاستطلاعات التي سألت عن الحالة العقلية لبايدن منذ خطأ مذهل حاول فيه التعرف على عضوة في الكونجرس من ولاية إنديانا - متناسيًا أنها توفيت في وقت سابق من هذا العام.

تسائل بايدن خلال كلمة له في واشنطن: "هل أنت هنا؟ أين جاكي؟ " في إشارة إلى النائبة الجمهورية جاكي والورسكي ، التي قُتلت في حادث سيارة في 3 أغسطس، وأضاف بايدن: "لم أكن أعتقد أنها كانت كذلك - لن تكون هنا".

حاول البيت الأبيض أن يتجاهل الزلة ما أثار دهشة الصحفيين في البيت الأبيض الذين أشاروا إلى أن هذا الادعاء لم يفسر سبب نسيان الرئيس على ما يبدو لوفاة عضو الكونجرس، ومما زاد الطين بلة ، أن الرئيس أصدر بيان حداد على وفاة والورسكي وأمر بخفض علم البيت الأبيض لمدة يومين في وقت الحادث المميت.

هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها موقف مشابه من الرئيس الأمريكي حيث أربك بايدن المتفرجين ومسؤوليه على حد سواء أثناء تجواله بعيدًا عن المنصة خلال خطاب في مقر FEMA حول الدمار الناجم عن إعصار إيان، وفي حادثة غريبة أخرى وقعت في أبريل ، مد بايدن ذراعه بعد خطاب وبدا يهزها كما لو كان يحيي شخصًا ما ، لكن لم يكن هناك أي شخص آخر على خشبة المسرح.