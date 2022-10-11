شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الصحة": منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية ملتزمة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء الوباء، ولكن تشهد الساحتان المحلية والعالمية انخفاضا على مستوى الإصابة.

تساءل عبدالغفار خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: "إلى متى يمكن أن يستمر هذا؟.. مؤكدا: طالما كانت لدينا مناعة مجتمعية قوية بسبب اللقاحات، وبمجرد التخلى عن الحذر والتعامل مع الموضوع أنه انتهى ولم ينته بعد، فإن هناك تطورات سيئة ستحدث".

تابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "هناك سلوكيات حميدة تعلمها الجميع من الأزمة يجب أن تظل ثابتة مثل التباعد الاجتماعى والتطهير المستمر للأيدى واستخدام الكمامات، ومن ثم، يجب أن تتحول هذه السلوكيات من سلوكيات مرتبطة بانتشار عالٍ للوباء إلى ممارسة يوميا".

شدد على أن اللقاح هو الوسيلة الذهبية لرفع المناعة المجتمعية والشخصية وتقليل شدة الإصابة ومعدلات الوفيات ومنع التحورات، وبالتالي فإن استمرار الجائحة من عدمه قرارنا، لأننا لدينا اللقاحات والدواء والسلوكيات الحميدة، ومن ثم فإن العالم يملك قرار انتهاء بالجائحة بالالتزام بما تعلمناه منها".