شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"التخطيط العمرانى": إنهاء تحديث مخططات عدد من المحافظات قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المهندس علاء عبد الفتاح إنه يجرى حاليا الانتهاء من أكثر من مشروع قومى فى عدد من المحافظات منها ما يشمل تحديث المخططات العمرانية لها؛ ومنها ما يتم إعداد خرائط معلوماتية للبنية الأساسية بها قبل نهاية العام الجاري.