شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توافق على تفعيل خطة الاتحادات الطلابية وعقد لقاءات بالمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023، والتي تضمنت لقاءات فيديو كونفرانس لتفعيل دور الاتحادات الطلابية والريادى " الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة"

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها: توجيه الأجهزة المختصة لتوفير الفيديو كونفرانس الافتراضي بالوزارة، وذلك لعقد اجتماع الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وذلك حول جدول الأعمال للاجتماعات الأولية للاتحادات الطلابية وفلسفة الاتحادات الطلابية والريادة ومبادئ العملية الانتخابية، ويتم تنفيذ أول لقاء يوم 12 أكتوبر من الساعة التاسعة ونصف صباحاً وحتي الساعة الثالثة عصراً، وتوجيه الأجهزة المختصة بالمديرية والإدارات التعليمية نحو التأكيد علي ضرورة حضور المستهدفين من اللقاء الأهمية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المستهدفين من حضور الاجتماع موجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية، والموجهين الاوائل للاتحادات الطلابية وجميع الأعضاء الفنية بالاتحادات الطلابية بالمديرية والإدارات التعليمية ومستوياتها المختلفة.