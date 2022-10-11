شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المدن والحكومات الأفريقية: نثق فى تنظيم مصر لقمة المناخ نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فاطيما عبدالمالك رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بحضور جان بيير إمباسى سكرتير عام المنظمة وعدد من قيادات الوزارة والمنظمة وذلك فى مستهل زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فى أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية.

وناقش اللواء هشام آمنة مع وفد منظمة المدن والحكومات الأفريقية عددًا من الموضوعات الهامة وعلى رأسها استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ القادمة بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت فاطيما عبدالمالك وجان بيير إمباسى، ثقتهما الكبيرة فى التنظيم المصرى الجديد للقمة القادمة والتى تستضيفها مصر نيابة عن أفريقيا، كما أعرب الوفد الأفريقى عن تطلعهم بأن يتم عقد منتدى على هامش فاعليات قمة المناخ لمناقشة أهمية دور المحليات والمدن فى مواجهة التغيرات المناخية، كما أكد الوفد الأفريقى أن كافة التحديات التى تواجهها المدن الأفريقية مثل المناخ والتنمية الاقتصادية وأزمة الغذاء وغيرها من الأزمات الأخرى تعتبر المحليات والمدن حائط صد أمام تلك التحديات ومن الضرورى والمهم أن يتم إعطاء المكانة والدور الذى تستحقه المدن والمحليات بأفريقيا.

كما أشار جان بيير إمباسى إلى أن قمة المناخ القادمة سيشارك فيها العديد من رؤساء وعمد المدن والمحافظين من الدول الأفريقية ودول العالم مثلما حدث فى قمة المناخ التى استضافتها فرنسا عام 2020 حيث شارك فى فعالياتها حوالى 1000 من العمد والمحافظين ورؤساء المدن الأفريقية ودول العالم.

وأعرب سكرتير عام المنظمة عن ثقته فى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لمقترح عقد المنتدى المحلى الأفريقى على هامش قمة المناخ القادمة لمناقشة تحديات المدن والمحليات فى القارة ودورها فى مواجهة وحل العديد من الأزمات خاصة فى ظل استضافة القارة الأفريقية للدورة القادمة لمؤتمر المناخ ممثلة فى مصر باعتبارها دولة الضيافة بما يتيح لهذا المنتدى بأن يشكل قاطرة لمواجهة حقيقية من المدن الأفريقية للتغيرات المناخية.

ومن جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره لطرح قيادات المنظمة الأفريقية الخاص بعقد منتدى يناقش دور المحليات لمواجهة التحديات وعلى رأسها التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تحقيق ذلك عبر الفعاليات والجلسات التى ستنظمها الوزارة على هامش قمة المناخ وسيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة فى هذا الشأن.

كما شهد اللقاء استعراض جهود مصر لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى 2024 حيث يعد هذا المنتدى فرصة للتعرف على قضايا ومشكلات المدن والاستفادة من التجربة التنموية المصرية فى عدد من المجالات الحضرية المهمة والتى تم انجازها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما شهد الاجتماع أيضًا استعراض الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للقمة القادمة Africites 2025 بوصفها من أهم الأحداث على الساحة الأفريقية، حيث أكد الجانبان استعدادهما لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالاستضافة خلال مؤتمر المناخ فى مدينة شرم الشيخ.

كما عرض وزير التنمية المحلية توصيات ومخرجات أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية والتى استضافتها مصر خلال شهر أغسطس الحالى، تحت رعاية الرئيس السيسى ودراسة عقد منتدى أفريقى لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى المحلى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين حياة 60 مليون مواطن والاستفادة من تلك المبادرة على المستوى الأفريقى.