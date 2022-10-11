يوسف القعيد ردا على اتصال "بيجين بنجيب محفوظ": هذا الشخص أخبر محفوظ بنوبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حسم الكاتب يوسف القعيد الجدل الدائر خلال الساعات الأخيرة، حول اتصال الإسرائيليين مناحم بيجين وشيمعون بيريز، بأديب نوبل الكاتب الراحل نجيب محفوظ وإعلانه بفوزه بجائزة نوبل قبل الإعلان الرسمي بدقائق.

وقال القعيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "علمت من نجيب محفوظ أن سفير السويد في القاهرة ذهب إلى منزل نجيب محفوظ وأعلمه بفوزه رسميا بجائزة نوبل في الآداب قبل الإعلان الرسمي"، مشيرًا إلى أن هناك رواية أخرى نسبت إلى "محفوظ" فحواها أن زوجته أيقظته من النوم وقالت له: "أنت فزت بجائزة نوبل فقال لها بطلي تخريف".

وأضاف القعيد: "قد تكون معلوماتي في هذا الصدد غير دقيقة، لكن ما أثق فيه أن كل ما يتردد حول اتصال أشخاص من إسرائيل بنجيب محفوظ غير صحيح على الإطلاق".

ومن ناحيته كتب رئيس تحرير الأهرام الأسبق، عبدالعظيم حماد: "هذا ردي على بوست يقول إن بيجين وبيريز اتصلا بنجيب محفوظ قبل إعلان فوزه بنوبل بـ5 دقائق لتهنئته".

وأضاف في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا عبد العظيم حماد أشهد بأنني من أيقظ نجيب محفوظ من نوم القيلولة لإبلاغه بنبأ الفوز فور أن تلقيته على وكالات الأنباء، حرمه ردت على هاتف المنزل وقالت إنه نائم فطلبت إيقاظه وانتظرت حتى رد على بصوت.. فيه أثار النوم.. ولم يستوعب الخبر.. حتى أكده له كل من المرحومين محمد باشا وسامي خشبة.. وكان يعرف صوت سامي خشبة جيدا.. ثم أرسلنا له سيارة تأتي به إلى الأهرام".

واختتم حماد: "يعني لا بيجين ولا بيريز.. ولا مائير ولا بن جوريون".​