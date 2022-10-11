هدم مقابر وعقارات ونقل السكان.. خريطة الإزالات في محافظة القاهرة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعمل الأجهزة التنفيذية في مختلف مناطق محافظة القاهرة على تنفيذ عدة مشروعات تطوير ما يتطلب إزالة التعارضات مع هذه المشروعات والتي تشمل هدم عقارات ونقل سكانها إلى مناطق أخرى أو هدم مقابر ونقل رفات الموتى في أخرى بديلة.

ويرصد الخليج 365 آخر تحديث لخريطة الإزالات الجارية والتي انتهت قبل أيام في محافظة القاهرة.

إزالة عقارات لإنشاء 7 محاور جديدة في المرج

تواصل المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة حصر العقارات التي سيتم إزالتها من أجل إنشاء 7 محاور جديدة في المرج.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لمصراوي، إنه حتى الآن لا يوجد عدد محدد للعقارات المستهدف إزالتها، لافتا إلى أن أعمال الحصر جارية حتى هذه اللحظة.

وأوضح النائب أحمد علي، نائب دائرة المرج، أسماء 7 محاور مرورية جديدة سيتم تنفيذها من قبل محافظة القاهرة في نطاق الحي.

وقال علي، لمصراوي، اليوم الأحد، إن حي المرج يعني من أزمات مرورية وزحام شديد حيث من المتوقع أن تساهم تلك المحاور الجديدة في حل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن المحاور السبعة الجديدة كالتالي:

1- محور المحطة الغربي من المرج حتى رمسيس.

2- محور مؤسسة الزكاة من نزلة الدائري حتى كوبري المؤسسة ومسطرد.

3- محور الفردوس وشارع الترولي.

4- محور شارع عبد الله رفاعي لربط محمد نجيب.

5- محور محمد نجيب.

6- محور شارع الشهيد.

7- محور الشيخ منصور.

إزالة مقابر سيدي عبد الله لإنشاء محور ياسر رزق

تعمل محافظة القاهرة على إزالة مجموعة من المقابر في منطقة قرافة سيدي عبد الله في منطقة التونسي بحي الخليفة من أجل إنشاء محور ياسر رزق في منطقة المقطم.

وطالبت محافظة القاهرة من الأسر نقل رفات موتاهم من أجل هدم المقابر المتبقية، وتمنح المحافظة مقابر بديلة للأهالي في مدينة 15 مايو.

إزالة عقارات الجبخانة المطلة على الدائري

أوشكت محافظة القاهرة على الانتهاء الكامل من إزالة المساكن التي تمثل خطورة داهمة بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية حرصًا على حياة المواطنين الذين يتم نقلهم لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات.

ونقلت محافظة القاهرة أكثر من 720 أسرة وتم تسكينهم في المساكن البديلة فضلا عن إزالة ما يزيد عن 172 عقارا.

وتعتبر هذه المنطقة منطقة خطورة داهمة لوقوعها على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائري.

ومن المستهدف إزالة 187 عقارا مقامة على أملاك الدولة ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بحي السلام حرصًا على حياتهم.

إزالة 35 عقارا بعين شمس

انتهت محافظة القاهرة أمس من أعمال إزالة العقار الأخير بشارع أساس الهجانة بعين شمس.

وقالت المنطقة الشرقية للمحافظة، في بيان، إنه تم صرف التعويضات كاملة للسكان بعدد عقارات 35 عقارا لحوالي 250 أسرة.

ويربط شارع أساس الهجانة بين محطة مترو عين شمس حتى ميدان الحلمية لخدمة سكان المنطقة.

إزالة عقارات شارع حسين كامل سليم

انتهت أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة ممثلة في حي مصر الجديدة من أعمال إزالة عقارات الصف الأول بشارع حسين كامل سليم في منطقة ألماظة من أجل توسعة الشارع، فضلا عن صرف التعويضات المقررة للأهالي الذين تم إزالة عقاراتهم.