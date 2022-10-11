شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ COP 27 بالتعاون مع وزارة البيئة وجامعة القاهرة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد القومي للتنمية المستدامة ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

جدير بالذكر، أنه تم فتح باب التقدم نهاية مايو الماضي وتم تدريب الطلبة الذين تم اختيارهم وتجهيزهم في بداية يوليو الماضي، من خلال محاضرات وورش عمل على أيدي خبراء في المناخ والبيئة والحوكمة وريادة الأعمال والاقتصاد والنوع الاجتماعي والإعلام والاتصال الاستراتيجي.

يقام النموذج بحضور كل من، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي الحوكمة والتنمية المستدامة و ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر USAID وممثل عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن نموذج المحاكاة للمؤتمر الدولي حول تغير المناخ يتم بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة يتم تقسيمهم لمجموعات وتقوم كل مجموعة من الطلاب بتمثيل دولة من الدول المشاركة في المؤتمر وتقوم بتجميع البيانات الخاصة بتغيرات المناخ في هذه الدولة وعرضها في نموذج المحاكاة، الذي سيتم عرضه خلال المؤتمر. ويأتي النموذج على هامش المؤتمر بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة البيئة ومشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى حرص جامعة القاهرة على تقديم العديد من نماذج المحاكاة، بهدف تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل، حيث تُعد هذه النماذج نشاطًا مهمًا للطلاب ومشروعًا تدريبيًا على محاكاة نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق النموذج، إنه تم البدء في تدريب الطلاب على نموذج المحاكاة مؤتمر المناخ "COP27" من خلال عدة إجراءات من بينها إلقاء محاضرات نظرية عن تغيرات المناخ، وعقد تدريبات على بعض المهارات مثل مهارات العرض الفعال، والعمل من خلال فريق، وكيفية تجميع بيانات عن الدول التي يتم تمثيلها لإعداد جيل جديد قادر على التفاعل مع تحديات المستقبل.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة ساهمت في قضية المناخ بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27، حيث قامت بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي واستحدثت برامج جديدة في مجال العلوم البيئية، بالإضافة إلى تمويل مشروع بحثي للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي للتحكم في حالات الطوارئ المناخية، كما أقامت الجامعة ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب في مختلف الكليات حول قضايا تغيرات المناخ، وأطلقت دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، وأطلقت مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، وتنظيم ندوة كبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ.