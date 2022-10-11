شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية الشتاء.. طرق مهمة تحميك من تسريب الغاز داخل الشقق السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إدارة الحماية المدنية تحذر بشكل مستمر، عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من تسرب الغاز داخل الأماكن السكنية، حرصا منها علي منع انتشار الحرائق وحفاظا على أرواح المواطنين، ولكى يتم تجنب حدوث التسرب يجب على قاطنى العقارات إتباع التعليمات التالية:

- التأكد من التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- التأكد من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

- غلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.