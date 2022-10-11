ننشر أسماء 32 مفتيا ورجل دين يشاركون فى مؤتمر الإفتاء عن تغير المناخ

ويتناول مؤتمر هذا العام مناقشة موضوعات تتعلق بـ "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، ومن الحضور الذين أكدوا مشاركتهم:-

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012