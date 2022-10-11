شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. فتح باب التقدم للوظائف التكميلية بمسابقة تعيين معلمى رياض أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقديم في المسابقة التكميلية لمسابقة التعاقد على عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في 14 محافظة بدءا من يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجارى وحتى الخميس 10 نوفمبر المقبل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وتشمل هذه المحافظات كل من "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر، وبورسعيد".

وأكدت الوزارة، على ضرورة الاهتمام بعملية التقديم وعدم الاعتماد على الغير في هذا الأمر والتأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا للإعلان وشروطه، على أن يتم متابعة صفحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية فقط لمعرفة الخطوات التالية.

‎الجدير بالذكر أن شروط التقدم للمسابقة، تتضمن أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في 27 يونيو 2022، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، وينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.