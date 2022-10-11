شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 20 ألف شجرة مثمرة من الزيتون والليمون ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي الحصري مدير فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن الفرع يولي كل الاهتمام لنشر وتشجيع ثقافة تشجير البيئة وزراعة الأشجار المثمرة، والتى تساهم في تقليل انبعاث الغازات الضارة والاستفادة من الثمار وتشكل رئة لامتصاص الملوثات وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأكد، أنه خلال الفترة الأخيرة تمت زراعة 13.500 شجرة مثمرة في قري حياة كريمة بمركز الحسينية تنوعت بين " التوت ، الليمون ، الزيتون ، كانوكرنس"، كما تسلم الفرع 1000 شجرة مثمرة مقدمة من الوزارة زرعت في الجامعة و مركز الزقازيق وأنشاص وأماكن أخري، بالإضافة إلى 6000 شجرة ضمن مبادرة هنجملها.

ولفت إلى عقد 310 نشاط بيئي ممثل فى ندوات توعية ولقاءات وحملات توعوية وورش عمل ومؤتمرات، ذلك للحد من أسباب الظواهر السلبية التي تؤثر على المناخ والمشاركة في 48 جلسة حوار للعمل علي رفع الوعي البيئي لدي المواطنين.