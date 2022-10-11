شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تسليم القطاع الأول للقطار الكهربائى السريع فى موعده وتدشين الخط مع مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن معدل التنفيذ بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع ( العين السخنة / العلمين / مطروح/ الفيوم )، تسير وفق المخطط الزمنى للمشروع.

وأضاف وزير النقل أن الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر والأخوار والتي تنفذها كبرى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وبالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع تسير وفقاً للخطة الزمنية.

وأشار وزير النقل، إلى أن هناك تقدما كبيرا في معدلات تنفيذ القطاع الأول الذي سوف يتم تسليمه إلى شركة سيمنز الألمانية العالمية في الموعد المتفق عليه للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع بعد انتهاء الأعمال المدنية، مضيفا أنه سيتم تدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم من نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم.