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دار الإفتاء: فتح باب تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج تدريب الوافدين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة الثامنة عشرة لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء.

 

مدة البرنامج:

ثلاث سنوات، يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي على يد أمناء الفتوى بالدار.

 

شروط القبول:

 

أولًا: أن يكون الطالب وافدًا (ليس مصريًا).

 

ثانيًا: أن يكون متخرجًا في جامعة الأزهر الشريف من إحدى الكليات الشرعية الآتية: كلية الشريعة والقانون - كلية الدعوة الإسلامية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - كلية أصول الدين - كلية اللغة العربية - كلية العلوم الإسلامية للوافدين.

 

ثالثًا: أن يجتاز امتحان القبول.

 

تسجيل الطلبات:

 

يتم تسجيل الطلبات يوميًا بمركز التدريب بالمقر الرئيسي لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة، حتى موعد أقصاه: 31/ 10/ 2022م.

 

للأسئلة والاستفسارات:

يرجى الاتصال على رقم: (01282282892) من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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