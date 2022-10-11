شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: فتح باب تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج تدريب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب القبول للدفعة الثامنة عشرة لبرنامج تدريب الوافدين على الإفتاء.
مدة البرنامج:
ثلاث سنوات، يدرس الطالب خلالها عددًا من العلوم المؤهلة للفتوى، كما يتدرب على الإفتاء بشكل عملي على يد أمناء الفتوى بالدار.
شروط القبول:
أولًا: أن يكون الطالب وافدًا (ليس مصريًا).
ثانيًا: أن يكون متخرجًا في جامعة الأزهر الشريف من إحدى الكليات الشرعية الآتية: كلية الشريعة والقانون - كلية الدعوة الإسلامية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - كلية أصول الدين - كلية اللغة العربية - كلية العلوم الإسلامية للوافدين.
ثالثًا: أن يجتاز امتحان القبول.
تسجيل الطلبات:
يتم تسجيل الطلبات يوميًا بمركز التدريب بالمقر الرئيسي لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة، حتى موعد أقصاه: 31/ 10/ 2022م.
للأسئلة والاستفسارات:
يرجى الاتصال على رقم: (01282282892) من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً.