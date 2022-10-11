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انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها لمدة 7 ساعات بسبب أعمال الصيانة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة بنها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الجارى وحتى الساعة الرابعة فجر الأربعاء.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
 
 
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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