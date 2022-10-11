شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها لمدة 7 ساعات بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة بنها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الجارى وحتى الساعة الرابعة فجر الأربعاء.



وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





