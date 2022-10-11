شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بأسبوع القاهرة للمياه حول تحسين إنتاجية المياه في ظل تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اسبوع القاهرة للمياه المقرر انطلاقه الأحد المقبل وحتى الأربعاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جلسة فنية بعنوان تحسين إنتاجية المياه في ظل تغير المناخ.

واستجابة لتوقعات تغير المناخ بشأن درجة حرارة الهواء وهطول الأمطار ونقص المياه والجفاف والبخر-نتح وتداخل المياه المالحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تركز مجموعة العمل رقم 2 في إطار المبادرة الاقليمية لندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستراتيجية الإقليمية التعاونية على أدوات وتحليلات إنتاجية المياه.

وتقود مجموعة العمل هذه منظمة الإيكاردا ومنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعمل على أنشطة البحث الوطنية والإقليمية من أجل التنمية.

وستعرض الجلسة أدوات وتحليلات مجموعة العمل لتعزيز مرونة نظام المياه لتحمل الآثار السلبية لتغير المناخ وتحسين إنتاجية المياه.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى رفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقده تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخي" وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ.