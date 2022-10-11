"ستيفانو ريتشي" تكشف تفاصيل كواليس الإعداد لحفل الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت دار أزياء ستيفانو ريتشي، إن التجهيزات الخاصة لاحتفالية اليوبيل الذهبية للماركة العالمية بدأت قبل 10 أشهر في مدينة فلورنسا الإيطالية مسقط رأس المصمم الأزياء العالمي، قبل أن تقام أمس في معبد حتشبسوت في الأقصر من خلال عرض أزياء عالمي من تنظيم animations events سعدي- جوهر.

واحتفلت دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي باليوبيل الذهبي لتأسيسها بشكل مميز في مدينة الأقصر، بحضور أكثر من 400 فرد قامت بدعوتهم من بينهم العديد من الشخصيات الفنية والسياسية الشهيرة على مدار يومين، حيث أقيم في اليوم الأول حفل عشاء في معبد الأقصر، وفي اليوم الثاني تم تنظيم رحلة في وادي الملوك ثم عرض الأزياء الذي حظي بمتابعة واسعة في مصر

يذكر أن الاحتفالية من تنظيم Animation Events "سعدي - جوهر"، حيث أشرفت فريدة منصف وحسن جوهر على الفعاليات، وتعاونت معها العديد من المؤسسات وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، من خلال السماح باستغلال تلك المناطق الأثرية في الاحتفالية، والتي بلغ عدد الحضور فيها 400 فرد قامت بدعوتهم شركة ستيفانو ريتشي

إلى جانب Animation Events ساهمت العديد من الشركات في الاحتفالية، حيث تولى "فور سيزون" تنظيم حفل العشاء، وتولت شركة ابركرومبي اند كنت مسئولية حركة المدعوين

الحفل الذي نظمته "سعدي -جوهر" تفاعلت معه العديد من المنصات ووسائل الإعلام الدولية، التي أشادت بالصورة التي خرج عليها الحفل لا سيما أنه يتعلق بإحدى أغلى العلامات التجارية في أوروبا، وسيساعد في تنظيم العديد من الفعاليات في مدينة الأقصر خلال الفترة المقبلة