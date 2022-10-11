وزير الحج السعودي: تأشيرة العمرة للمصريين بـ4400 جنيه في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، ترحيب المملكة بكافة معتمري وزوار العالم خصوصاً المعتمرين المصريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة.

وأشار الوزير السعودي، إلى إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

واستعرض وزير الحج السعودي، مزايا الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة "نسك" (nusuk.sa) لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز كافة الخدمات من (نقل وسكن وغيرها من الخدمات) من خلال الأجهزة الذكية، لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.

وأوضح الربيعة، أن الراغب في العمرة من مصر يمكنه عمل مناسك العمرة كاملة بمبلغ مالي يصل لـ4400 جنيه فقط رسوم من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك، شاملة السكن والإقامة، ويمكن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة.