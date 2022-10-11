طقس الثلاثاء.. أجواء حارة نهارا وتحذير من هذه الفترة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم، إنه يسود الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

كما يسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء.

ويسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة وارتفاع الأمواج على النحو التالي: