العمال كادوا يفتكون به.. كواليس نجاة مالك شركة دواجن من الموت بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية بين مالك شركة دواجن وعمال طرفه تطورت إلى مشاجرة، فأوسعوه ضربا بالركلات تارة واللكمات أخرى قبل ان يمسك أحدهم بعصا خشبية مسددًا لها ضربات بمنطقة الرأس ليفقد الوعي.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من مستشفى الواحات المركزي بوصول مصاب بارتجاج في المخ فاقدًا للوعي وحالة من عدم الاتزان.

تحريات العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث فرقة الواحات، بينت أن المصاب يمتلك شركة دواجن، ودبَّ خلاف بينه وبين 4 عمال فأسعوه ضربًا محدثين إصابته الرواية التي أكدها المصاب بعد استفاقته "ضربوني يا بيه.. كانوا هيموتوني".

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد مصطفى فودة، رئيس مباحث الواحات، من ضبط المتهمين الذين أقروا بارتكاب الواقعة وإحداث إصابة الضحية بسبب خلافات في العمل.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.