شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: شعار الرئيس السيسى في حفل كلية الشرطة "لن ننسى أسر الشهداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أن شعار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في حفل تخريج كلية الشرطة لأسر الشهداء "لن ننساكم"، قائلا: "الرئيس السيسي أكد مرارا أن الشهداء وأسرهم في عيون الوطن مع دعم الكفاءة والكفاءة القتالية".

وأوضح أكرم القصاص، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الرئيس السيسى حريص على أن يكون خريجو الشرطة مستوعبين للقانون حتى مع المتهمين ويؤدوا الواجب بشكل حقيقي، مؤكدا أن المشهد اليوم كان عظيما سواء في صورة ضباط أو ضابطات والكفاءة مع العلم والتكنولوجيا وحماية المدنيين.

واستكمل: "الدولة تتحرك في كافة الاتجاهات، والأمن الحديث يقوم على الإنسان الذي يملتك القدرة والكفاءة، ورسائل الرئيس السيسي كانت مهمة"، مشيدا بعروض حفل التخرج بكلية الشرطة وعلق: "الشرطة تتحول بشكل كبير وأصبحت واجهة في التعامل في ملفات الخدمات مع المواطنين وذوي الهمم ومؤسسات التأهيل أصبحت تتعامل بشكل تأهيل وتطبق القانون مع إعادة تأهيل المتهمين".