شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: تجربة مصر في مواجهة الإرهاب حازت على إعجاب دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن أكاديمية الشرطة بمثابة جامعة كبيرة، ولذا تستقطب عددا كبيرا من الأشقاء الأفارقة، مضيفًا: الدولة المصرية تتعامل مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن الإقليمى.

أضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": مصر قدمت شهداء فى مناطق حفظ السلام، مؤكدا أنها ذات وجود وقدرة إقليمية تقوم على التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقى وحفظ السلام الأفريقى، وهو ما يعطى تأكيد لفكرة الريادة والتعليم الجيد والكفاءة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح الدولية.

وأوضح أن الدولة المصرية دفعت ثمنا كبيرا فى مواجهة الإرهاب على مدى 9 سنوات، مؤكدا أن التجربة المصرية فى مواجهة الإرهاب حازت على إعجاب العالم بشكل كبير".

وأكد"القصاص" أن أداء ضابط الشرطة يتسم بالكفاءة القتالية العالية والالتزام بالقانون، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه لهم نصائح حتى فى التعامل مع الخارجين على القانون، بمراعاة حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية فى التعامل.

وأوضح أن ما يحدث فى مؤسسات التأهيل مهم جدا، ولم تعد مؤسسات عقابية بل أصبحت مؤسسات تأهيل، مشيرا إلى أن السجين أصبح يعمل، حيث وجد مكانا متطورا ومتقدما فى الاتصال والزيارات والعمل والعوائد، سواء فى مكانه أو لأسرته.

ولفت إلى أن القطاع الأمنى تطور بشكل كبير، معلقا بالقول: ضابطة الشرطة تقوم بنفس أدوار ضابط الشرطة، وبنفس الكفاءة القتالية وغيره، وإجادة التكنولوجيا والأمن الشامل، بحيث تكون مدركة للرقمنة ونظام المعلومات، ومواجهة الجريمة بالمعلومات وإجراء التحريات والتعامل مع الأشكال المختلفة من الجريمة الحديثة، وهذه هى الصورة الحضارية لرجل الشرطة.

وأكد "القصاص" أن الرقمنة مهمة جدا بالنسبة للمواطن ورجل الشرطة، حيث تطورت الجريمة بشكل كبير، كما توجد الجريمة التكنولوجية والتى تتعلق بالبنوك والحسابات والسوشيال ميديا والتشهير، مضيفا أنه يوجد تنوع كبير وتحولات كبيرة فى "العولمة" والتى تفرض نوع من التعامل يؤدى إلى أنه يجب أن يكون هناك قدرات خاصة للمتعاملين.