شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان خلال ندوة حرب أكتوبر: قضينا على أسطورة الجيش الذي لا يقهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء احتفالات الذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، نظمت جامعة حلوان، ندوة انتصارات أكتوبر لطلاب التربية العسكرية، تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف العقيد أركان حرب عبد الرحمن محمد مدير إدارة التربية العسكرية، بالتعاون مع راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وحاضر في الندوة اللواء أركان حرب على حفظى محمد حفظى حسن محافظ شمال سيناء الأسبق، من أبطال جهاز الاستطلاع خلال نصر أكتوبر 1973.

وافتتح الندوة الدكتور السيد قنديل، مرحباً باللواء أركان حرب، مؤكداً أن ما فعله في حرب أكتوبر هو جميل في رقابنا جميعا وهو فخر وكرامة، مضيفاً أن جامعة حلوان تحرص على استعراض بطولات حرب أكتوبر يوم العزة والكرامة والنصر الأعظم والعبور العظيم لخط برليف والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر وتعليم أبناءنا الطلاب الدروس المستفادة من حرب أكتوبر .

وخلال كلمته أوضح أن الدراسات المختلفة عن خط بارليف، كانت تقول إن العبور مستحيل، ولكن المصري بقوته وعزيمته وولائه وانتمائه استطاع العبور واسترداد الأراضي، مواجها اليأس، مثبتاً أنه البطل الحقيقي ، كما أعطى المصريين درس للعالم أجمع يدرس في جميع الأكاديميات العسكرية ، واليوم نستحضر روح اكتوبر في بناء وطننا بسواعد أبناءها ونبني سيناء التي ارتوت بدماء أبنائنا ، ولن يستطيع أحد يوماً ما أن يسلبها من المصريين.

وأكد اللواء أركان حرب على حفظى أن السادس من أكتوبر هو يوم النصر والكرامة لكل مصري، فهذا اليوم الذي رفعت فيه رؤوسنا عاليا، وأثبتت للعالم مدى قوة وشجاعة قواتنا المسلحة، يوم العزة والشرف والفخر لكل مصري، مضيفاً أن جموع الشعب المصري بطوائفه من فلاحين ومدرسين ومهندسين ونساء وعمال، قد أظهروا بطولات خلال ملحمة حرب أكتوبر المجيدة، وخاضوا الكثير من التحديات بجانب القوات المسلحة التي كانت بمثابة ذراع الشعب في تنفيذ إرادته في التخلص من العدو الصهيوني، ورفض الهزيمة، حيث سطر التاريخ فيه لقواتنا المسلحة بأحرف من نور بطولات انتصارات حرب أكتوبر حيث تعد نقطة فارقة فى تاريخ مصر.