عبور خاطئ كاد يكلفها حياتها.. سيارة مسرعة تطيح بسيدة أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصارع سيدة الموت داخل المستشفى بعدما صدمتها سيارة أعلى الطريق الدائري ببلواق الدكرور، غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادثة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة ناهيا التابعة لدائرة قسم بولاق الدكرور ووجود مصابة.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات بالجسم، نقلت على إثرها المستشفى.

تحفظت القوات على قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.