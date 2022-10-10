6 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الضبعة، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وانحراف عجلة القيادة وانقلاب المركبة.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.