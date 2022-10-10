"هقول لماما إنك قلعتيني الحلق".. تأجيل محاكمة قاتلة الطفلة "رودينا" بأبو النمرس لـ 12 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة "قمر حفني" المتهمة بقتل الطفلة "رودينا" خنقًا لسرقة قرطها الذهبي بمنطقة أبو النمرس، لجلسة 12 أكتوبر لانتداب محام للدفاع عن المتهمة والاطلاع على أوراق القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة حال استجوابها، عده تُهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخطف والسرقة، واعترفت المتهمة إنها قتلت المجني عليها بعدما استدرجتها لشقتها "وأنا بقلعها الحلق قالتلي هقول لماما فخنقتها بمخده الكنبة ورميت جثتها بعيد".

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، فكت لغز اختفاء طفلة (3 سنوات) بعد العثور على جثمانها ملقاة على أطراف قرية عزبة مدكور بنطاق مركز أبو النمرس.

وأمكن ضبط المتهمة وتبين أنها جارة الطفلة، واعترفت تفصيليا بقتلها لمرورها بضائقة مالية، وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحكمة العاجلة التي أجلت نظر القضية.