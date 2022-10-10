شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف سبب وفاة طالبة بكرداسة: تعرضت لحالة إغماء ونقلت للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سبب وفاة طالبة بكرداسة اليوم، موضحة أنه أثناء الفسحة تعرضت الطالبة حبيبة لحالة إغماء وتم نقلها على الفور لغرفة الطبيب بالمدرسة ثم نقلها إلى مستشفى الفاروق حيث توفيت وفاة طبيعية.

وأوضحت الوزارة، أنه من خلال إفادات زميلاتها والعاملين بالمدرسة والموجهين الذين كانوا متواجدين بالمدرسة وقت الواقعة أشاروا إلى أن الطالبة حنين تعرضت لحالة إغماء مفاجئة خلال الفسحة ولم تتعرض لاي اعتداء من زميلاتها.