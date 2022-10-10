شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تحتفل بمشاركة ضابطات فى حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، بمشاركة ضابطات فى حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل: "‏سعيدة بمشاركة ضابطات الشرطة في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة وعرض أمام السيد الرئيس قوات المهام الخاصة والمجموعات القتالية النسائية وتقديمهن عروضا قتالية قوية، المرأة المصرية تدافع عن الأمن في مجتمعها وحماية شعبها ووطنها جنبا الى جنب الرجال".



مايا مرسي عبر تويتر

ومن جهة أخرى كان المجلس القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، قد تقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى أبطال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ 49 لإنتصارات ملحمة العبور العظيم، ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن حرب السادس من أكتوبر هي حرب العزة والكرامة وستظل ذكرى خالدة تتناقل عبر الأجيال تحكى قصصا عن عظمة الجندى المصري، وعن آبائنا واجدادنا، وكيف ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل تحرير جزء غالي من أرض الوطن تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق، وفي سبيل أن تعيش الأجيال القادمة حرة آبيه تتمتع بالإستقرار والأمان في وطنها.

وعبرت رئيسة المجلس عن اعتزازها وتقديرها لرجال القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أعظم مثال في التضحية والفداء من أجل الوطن، مشيرة إلى أن دماء ابطالنا التى أريقت على أرض سيناء الحبيبة سوف تظل وسام نحمله على صدورنا جميعاً إلى الأبد.