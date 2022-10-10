شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف حقيقة واقعة تداول فيديو لشخص يرتدى ملابس نسائية بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإرتداء ملابس خاصة بالسيدات بأحد الشوارع بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأهالى بالإمساك بأحد الأشخاص يرتدى ملابس خاصة بالسيدات وبحوزته سلاح أبيض (سكين) بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وتم تحديد وضبط المذكور (عامل)، وأقر بإرتكاب الواقعة بغرض مراقبة زوجته وقيام الأهالى بضبطه أثناء ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة .